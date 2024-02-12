الرئيس الأمريكي يُثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي!

أثار الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال الساعات الماضية ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة غريبة له على منصة “إكس- تويتر سابقا”.

وبدا الرئيس الأميركي في الصورة بشكل ملفت، حيث تظهر أشعة ليزر تنطلق من عينيه، وكتب “بايدن” على الصورة معلقا: تماما كما خططنا له، حيث أثارت هذه الجملة عشرات التكهنات بشأن قصده منها.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE — Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024

وذكرت تقارير إعلامية، أن “بايدن” كان يرد بسخرية على ما نشر حول التلاعب في مباراة نهائي “سوبر بول”.

ولفتت التقارير، إلى أن الرئيس الأميركي نشر الصورة عقب نهائي الـ”سوبر بول”، بين كنساس سيتي شيفز وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز، حيث انتهت المباراة بفوز كنساس صديق الفنانة الشهيرة “تايلور سويفت” الحالي، والتي أيدت “بايدن” في انتخابات 2020 ويأمل في نيل دعمها ضد ترامب في سباق 2024.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قرر الانضمام إلى تطبيق “تيك توك”، في محاولة منه لجذب الشباب إلى حملته الانتخابية، لمحاولة البقاء في البيت الأبيض لدورة ثانية.

ونشرت حملة الرئيس الديمقراطي، مقطع فيديو من نهائي دوري كرة القدم الأميركية “سوبر بول”، وأرفقت بالفيديو تعليق: مرحبا يا رفاق.

وقال مسؤولون في الحملة، إن هدف إنشاء الحساب الوصول إلى الناخبين الشباب والمراهقين، على كافة منصات التواصل الاجتماعي، والذين أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أنهم غير راضين عن سياسته الخارجية، وسط تراجع شعبيته بين صفوفهم.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستقام في نوفمبر المقبل.