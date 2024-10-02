الرئيس الإيراني من قطر: سنردّ بشكل أقوى إذا قامت إسرائيل بقصفنا

بعد توعّد إسرائيل برد مدمّر، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن “بلاده سترد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد عليهم”.

وقال بزشكيان من العاصمة القطرية الدوحة: “أمن المنطقة هو أمن المسلمين جميعا، وسنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا”.

وأضاف: “طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد “هنية” في طهران لإعطاء فرصة لمفاوضات وقف النار”، مضيفا: “إسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة”.

وتابع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: “نتطلع للسلام والهدوء وإسرائيل تجبرنا على ردود فعلنا، وزعزعة الأمن في المنطقة لا تصب في مصلحة الأوربيين والولايات المتحدة، وما يقوم به الكيان الصهيوني هو توسيع لدائرة العنف”.

وكانت إيران شنت هجوما على إسرائيل أمس 1 أكتوبر برشقة صواريخ كثيفة، ويأتي الهجوم ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر الماضي.