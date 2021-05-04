الرئيس التركي يبحث مع العاهل السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الثلاثاء، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” عن البيان، فإن الرئيس أردوغان والملك سلمان بحثا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بأن بلاده تبحث سُبل إصلاح العلاقات مع السعودية، مؤكدا احترام تركيا قرار المحكمة السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال قالن في تصريح لوكالة “رويترز”: “سنبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية أيضا”، مضيفا أنه يأمل في إنهاء المقاطعة.

كما رحب قالن بالمحاكمة التي أجرتها السعودية العام الماضي، وقضت بسجن 8 متهمين بقتل خاشقجي بين 7 سنوات و20 عاما، وقال “لديهم محكمة أجرت محاكمات. اتخذوا قرارا، وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار”.