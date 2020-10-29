الرئيس التركي يبحث مع نظيره الأذربيجاني تطورات النزاع في قره باغ

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، العلاقات الثنائية، وملف إقليم قره باغ المحتل من قِبل أرمينيا، وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الخميس، بحسب ما أفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأضاف البيان، أن علييف قدم تهانيه للرئيس أردوغان والشعب التركي بمناسبة الذكرى الـ97 لتأسيس الجمهورية.

من جانبه، أعرب الرئيس أردوغان عن بالغ شكره للرئيس علييف، مؤكدا على استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب أذربيجان.

واندلعت في 27 سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية.

وعلى خلفية هذه التطورات أطلقت الحكومة الأذربيجانية هجوما واسعا على القوات الأرمنية في قره باغ، مؤكدة أن الحل الوحيد للقضية يتمثل في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنص على عودة الأراضي المحتلة إلى أذربيجان.