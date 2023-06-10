الرئيس التركي يستقبل نظيره الإماراتي في إسطنبول

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاء مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، في مدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن الرئاسة التركية قولها في بيان، إن الرئيس أردوغان التقى بن زايد في مطار أتاتورك.

وشارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزير الشباب والرياضة عثمان أشقين باك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس عاكف جاغاطاي قليج.

وأظهرت اللقطات تجربة رئيس دولة الإمارات قيادة السيارة التركية المحلية “توغ”.