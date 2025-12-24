الرئيس التركي يعرب عن تضامن بلاده مع ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، عبّر خلاله عن تعازيه ومواساته في ضحايا الحادث المأساوي الذي أودى بحياة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد وعدد من مرافقيه، إثر سقوط طائرتهم بالقرب من العاصمة التركية أنقرة أثناء أدائهم مهمة عمل رسميةً.

وأكد الرئيس التركي خلال الاتصال تضامن الجمهورية التركية ووقوفها إلى جانب دولة ليبيا وشعبها في هذا المصاب الأليم، ومشاركته ذوي الضحايا مشاعر الحزن والأسى، متمنياً لهم الصبر والعزاءَ.

وشهد الاتصال تأكيداً مشتركاً على استمرار التنسيق والتواصل بين الجهات المختصة في البلدين، ومواصلة التعاون مع الوفد الليبي الموفد لمتابعة مجريات التحقيق والإجراءات الفنية والقانونية المرتبطة بسقوط الطائرة، بما يضمن كشف الملابسات بكل شفافيةٍ.