الرئيس التونسي: لم أقم بانقلاب وإنما استعملت نصاً دستورياً

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لم يقم بانقلاب، وإنما استعمل نصًّا في الدستور ليحافظ على الدولة التونسية، وفق قوله.

جاء لك خلال استقباله أمس السبت، بقصر قرطاج، وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي.

ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيّد تأكيده، على أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 يوليو 2021 تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة، مشدّدا على أنها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها، حسب وصفه.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية بأن “اللقاء مثل فرصة لتجديد الإعراب عن الحرص المشترك على مزيد تعميق روابط الصداقة التاريخية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، ومواصلة العمل سوياً من أجل مستقبل أفضل لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.