الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية المصري

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي كان محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس تونس، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان هذا اللقاء فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر، بحسب ما أفادت الرئاسة التونسية في بيان.

وأكّد رئيس تونس على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس.

من جانبه، نقل سامح شكري دعم السيسي المطلق لما وصفها بـ”لإجراءات التاريخية” التي اتخذها رئيس الجمهورية التونسية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها، على حد قوله.

وأفاد وزير الخارجية المصري بأن بلاده تثق في حكمة رئيس الدولة التونسية وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل، وفق قوله.

لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع وزير الخارجية المصري السيّد سامح شكري لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع وزير الخارجية المصري السيّد سامح شكري الذي كان محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الثلاثاء، ٣ أغسطس ٢٠٢١