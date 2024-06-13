الرئيس الجزائري ضيف مجموعة السبع الصناعية في إيطاليا

يتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، لكبار المُصنّعين في العالم، وذلك بدعوة من رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا جورجيا ميلوني.

وتنعقد قمة مجموعة السبع، في باري الإيطالية من 13 إلى 15 يونيو الجاري.

ومجموعة الدول الصناعية السبع، هي ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويُعتبر أعضاء المجموعة أكبرَ الاقتصادات المتقدمة في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتذر عن المشاركة في القمة، والدعوة التي تلقاها من إيطاليا.