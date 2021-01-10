الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات كورونا

أفادت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، بأن الرئيس عبد المجيد تبون توجه إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقا بـ”كوفيد -19″.

وأوضح بيان الرئاسة أن “علاج المضاعفات كان مخططا له قبل عودة السيد الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك”، مضيفا أن “إصابة السيد الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة”.

وأشار البيان إلى أن “كبار المسؤولين في الدولة ودعوا الرئيس بالقاعدة الجوية ببوفاريك”.

وكانت صحيفة “الخبر” الجزائرية نقلت عن مصدر مطلع، أمس السبت، أن تبون سيعود إلى ألمانيا لمتابعة العلاج أو “إجراء عملية جراحية طفيفة على مستوى الرجل إن استدعى الأمر ذلك”.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في 29 ديسمبر 2020، عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى البلاد، قادماً من من ألمانيا، حيث خضع لعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا في أحد مستشفياتها.

وفي 28 أكتوبر الماضي، تم نقل الرئيس إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمَّقة بناءً على توصية من طاقمه الطبي، ومنذ ذلك التاريخ وتبون خارج البلاد.