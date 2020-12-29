الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد رحلة علاج في ألمانيا

نشر التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم الثلاثاء، صورا للرئيس عبد المجيد تبون بعد عودته من ألمانيا حيث كان يعالج من كورونا.

وحطت الطائرة الرئاسية بمطار بوفاريك العسكري مساء الثلاثاء، وكان في استقبال تبون كبار المسؤولين في الدولة وفق ما نقل التلفزيون العمومي.

وقال تبون عقب وصوله للجزائر: “إن البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب”، مضيفا: ” أحمد الله على هذه العودة الميمونة إلى الجزائر”.

وتنمى تبون أن تكون السنة الجديدة 2021 “مليئة بالخير وأن تكون أحسن بكثير من السنة الماضية على الشعب الجزائري.”

وسافر تبون إلى ألمانيا في 28 أكتوبر للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان قد خاطب الجزائريين قبل أيام وطمأنهم على حالته الصحية.