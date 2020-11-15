الرئيس الجزائري يُنهي بروتوكول العلاج من كورونا

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون، أنهى بروتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد، حيث يخضع حاليا لفحوصات طبية إضافية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول”.

وسبق أن ذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان أصدرته يوم 29 أكتوبر الماضي، أن تبون خضع “لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة”، عقب إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن فريقه الطبي أكد “تفاؤله” بعد الحصول على النتائج.

وأكدت الرئاسة الجزائرية مرارا أن الحالة الصحية لتبون، البالغ 74 عاما من عمره والذي يتولى منصب الرئيس منذ ديسمبر 2019، “مستقرة ولا تدعو للقلق”.