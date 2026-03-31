الرئيس السوري في بريطانيا.. «مجلس حقوق الإنسان» يعتمد قراراً بشأن الجولان

التقى رئيس سوريا أحمد الشرع اليوم، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الاقتصاد نضال الشعار، وفق ما نقلت وكالات الأنباء.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدين أهمية تطوير التعاون في مجالات التنمية والاستثمار، إضافة إلى تبادل الآراء حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وأفاد مراسل سانا في لندن بأن موكب الرئيس الشرع غادر مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينغ ستريت متوجهاً إلى مبنى البرلمان للقاء عدد من المسؤولين البريطانيين، فيما أشار إلى أن الرئيس الشرع صافح رئيس الوزراء ستارمر عند وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية للشرع إلى بريطانيا بعد لقاءاته السابقة في ألمانيا، حيث التقى بكبار المسؤولين، من بينهم الرئيس الألماني فرانك شتاينماير والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس، في إطار جهود تعزيز العلاقات الدولية لسوريا.

وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العربية السورية أن اللقاء يعكس حرص الجانبين على تطوير التعاون المشترك وتحقيق مصالح متبادلة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

فيما تداولت وسائل الإعلام السورية لقطات رسمية تظهر الرئيس السوري أحمد الشرع برفقة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، أمام مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن، حيث التقى المسؤولين البريطانيين: المدعي العام ريتشارد هيرمر ووزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر، وفق ما نشرته وسائل الإعلام السورية تحت وسم #الإخبارية_السورية.

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً حول أوضاع حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار رقم (L.8) المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل خلال دورته الحادية والستين، وفق ما نشرته منصة RT.

ويتناول القرار الأوضاع الحقوقية في الجولان السوري المحتل، مسلطاً الضوء على الانتهاكات المرتبطة بالاحتلال، ومجدداً التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ويأتي اعتماد القرار في إطار المتابعة الدورية التي يجريها المجلس لملفات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، حيث يشدد على حماية السكان المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية، بما يشمل الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية.

ويعكس القرار استمرار الاهتمام الدولي بملف الجولان السوري المحتل، في ظل الدعوات المتكررة لإنهاء الانتهاكات، والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، بما يضمن احترام حقوق السكان المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.