الرئيس السوري في مصر وزعيم الطائفة الدرزية يؤكّد: نرفض الحديث عن الانفصال

قال زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ “حكمت الهجري”، إنه “يرفض الحديث عن الانفصال”.

وأضاف الهجري خلال لقائه في السويداء وفدا من مدينة جرمانا: “مشروعنا وطني سوري، ومن يغرد خارج هذه الأفكار فلسنا بصدد نقاشه”.

وتابع: “مشروعنا واضح وسوري بامتياز ويقوم على وحدة سوريا أرضا وشعبا، من يحافظ على كرامتنا نقف إلى جانبه”.

وقال الهجري: “نحن طلاب سلام ونريد العيش بكرامة وننشد ذلك مع كل شرفاء سوريا بمختلف طوائفها”، وأضاف: “ندعو لوحدة الصف على المستوى الداخلي والسوري العام، ونأمل أن تكون المتغيرات لصالح المنطقة”.

هذا “وتشهد المنطقة الجنوبية من سوريا تصعيدًا لافتًا في ظل محاولات إسرائيل التوسع تحت غطاء حماية الأقليات، وخاصة الطائفة الدرزية، وكان وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، “تهديدات مباشرة إلى دمشق”، مؤكدين “استعداد الجيش الإسرائيلي “لحماية دروز جرمانا”، كما لوّح “بالتدخل عسكريا إذا تعرضت الطائفة الدرزية لأي تهديد”.

لقاء بين “السيسي” و”الشرع”

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء، إلى مقر انعقاد القمة العربية غير العادية في القاهرة لبحث القضية الفلسطينية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس السوري أحمد الشرع، فور وصوله مقر انعقاد القمة في العاصمة الإدارية الجديدة.

“الشرع” يجري لقاءات على هامش “القمة العربية” في القاهرة

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، “سلسلة لقاءات مع قادة وزعماء عرب في القاهرة”، وذلك قبل انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية على مستوى القادة والتي تنعقد حول فلسطين “قمة فلسطين”.

والتقى الشرع، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما التقى ووزير خارجيته أسعد الشيباني، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، واجتمعا أيضا برئيس المجلس الأوربي أنطونيو كوستا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

هذا “وتتناول القمة مناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، حيث تبحث القمة الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما تبحث القمة كذلك خطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما تدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات”.