الرئيس السوري يتحدّث عن الانتخابات الرئاسية في روسيا

تحدث الرئيس السوري بشار الأسد، حول الانتخابات الرئاسية في روسيا، مشيرا إلى أن موقف بلاده واضح.

وقال الرئيس بشار الأسد، في لقاء مع صحيفة”سولوفيوف لايف” الروسية بثته قناة “روسيا 1”: إن موقف سوريا من المرشحين للانتخابات الرئاسية في روسيا واضح، ودمشق تؤيد الشخص الذي كافح الإرهاب في الأراضي السورية.

وأضاف الرئيس الأسد: إذا نظرنا إلى روسيا كدولة تقاتل معنا في سوريا ضد الإرهاب، فإن هذا الموضوع بالطبع له وقعه علينا، ولا يمكننا أن ننظر إليه كمسألة داخلية روسية، متابعا: الشخص الذي قرر القتال ومكافحة الإرهاب في سوريا مهم بالنسبة لنا”.

وأشار الأسد إلى أن “وجود مثل هذا الشخص في منصبه أمر له أهميه كبيرة، لأن أي تغيرات سيكون لها بالتأكيد تأثير علينا”، مضيفا: إذا سألتموني عن المرشحين المفضلين بالنسبة لنا في الانتخابات الرئاسية الروسية، أعتقد أن الجواب سيكون واضحا.

هذا وكان مجلس الفدرالية الروسي حدد 17 مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية الروسية، حيث سيكون التصويت أيام 15 و16 و17 مارس، كما سيتاح التصويت عن بعد عبر الحكومة الإلكترونية في 28 كيانا روسيّا من أصل 85.