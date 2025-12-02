الرئيس السوري يهنئ منتخب بلاده بعد فوز تاريخي (فيديو)

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، مكالمة فيديو مع بعثة منتخب سوريا لكرة القدم، مهنئاً اللاعبين والجهاز الفني بعد فوزهم المهم على منتخب تونس 1-0 ضمن بطولة كأس العرب 2025 في قطر.

ووصف الشرع الفوز بأنه إنجاز كبير يعكس روح الانتماء الوطني والمثابرة لدى اللاعبين، مشيداً بالتزامهم وأدائهم المتميز، وداعياً لمواصلة تقديم مستويات قوية في المباريات القادمة، مؤكداً أن النجاحات على الملاعب تعكس صورة إيجابية عن سوريا وتعزز الوحدة الوطنية.

الفوز السوري: هدف تاريخي

سجل عمر خربين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، وضعها ببراعة على يسار حارس تونس، ليمنح سوريا ثلاث نقاط مهمة في المجموعة الأولى التي تضم قطر وفلسطين وتونس.

وشهدت الدقيقة 82 لحظة غير مسبوقة في كرة القدم العالمية، عندما سقط المدافع السوري خالد كردغلي طالباً تدخل الجهاز الطبي.

وبعد تقييم الحالة، رأى الحكم الكوستاريكي خوان جابرييل كالديرون أن اللاعب لم يتعرض لإصابة حقيقية، وطبق القانون الجديد الذي يسمح بإيقاف اللاعب لمدة دقيقتين خارج الملعب إذا كان طلب العلاج بهدف تعطيل اللعب.

وبهذا أصبح خالد كردغلي أول لاعب في التاريخ يتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين داخل أرض الملعب، قبل أن يعود لاحقاً إلى أرض اللعب قبل انتهاء مدة العقوبة، ما أثار نقاشاً وجدلًا واسعًا حول التطبيق العملي للقانون.

قانون الإيقاف المؤقت: الهدف والآلية

أكد رئيس لجنة الحكام في فيفا، بييرلويجي كولينا، أن القانون الجديد يهدف لردع اللاعبين عن ادعاء السقوط أو طلب العلاج لتعطيل اللعب.

آلية القانون: إذا طلب تدخل الطاقم الطبي وتبين عدم وجود إصابة حقيقية، يستبعد اللاعب لمدة دقيقتين ويستمر فريقه بـ10 لاعبين.

حالات الاستثناء: إذا حصل اللاعب المتسبب في الإصابة على بطاقة صفراء أو حمراء، وإذا كان اللاعب المصاب هو حارس المرمى.

وأشار كولينا إلى أن القانون أُطلق بإصرار من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، لتكون كأس العرب 2025 محطة الانطلاق الرسمية لتطبيقه.

والمدافع السوري البالغ من العمر 28 عاماً، بدأ مسيرته في نادي تشرين وقاده للتتويج بالدوري السوري، قبل خوض تجارب احترافية في العراق والأردن، ثم عاد هذا العام إلى سوريا عبر نادي حمص الفداء.

سياق البطولة

تقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر بين 1 و18 ديسمبر 2025، بمشاركة 16 منتخباً عربياً موزعة على أربع مجموعات:

المجموعة الأولى: قطر – فلسطين – سوريا – تونس

المجموعة الثانية: السعودية – المغرب – عمان – جزر القمر

المجموعة الثالثة: مصر – الأردن – الإمارات – الكويت

المجموعة الرابعة: الجزائر – العراق – البحرين – السودان

ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة السابقة في قطر 2021، بينما تعد هذه النسخة الثالثة التي تستضيفها قطر بعد نسختي 1998 و2021.

وستوزع المكافآت المالية على النحو التالي: الفائز بالبطولة سيحصل على 7 ملايين و155 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على 4 ملايين و293 ألف دولار، ويبلغ نصيب صاحب المركز الثالث مليونين و862 ألف دولار، والرابع مليونين و146 ألف دولار، بينما تصل مكافأة المنتخبات التي تتأهل إلى ربع النهائي إلى مليون و73 ألف دولار لكل منها.



السيد الرئيس أحمد الشرع يهاتف بعثة المنتخب في بطولة كأس العرب بعد فوزه على تونس بهدف دون رد.#أحمد_الشرع #سوريا pic.twitter.com/Ez96SfplMR — كورة سوريا (@Syriasfootball) December 1, 2025

تاريخي : السوري خالد كردغلي أول لاعب يستبعد لدقيقتين لعلاجه على أرضية الملعب حسب القانون الجديد pic.twitter.com/U2pSm9EVi5 — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) December 1, 2025