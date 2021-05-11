الرئيس الفلسطيني يتسلم رسالة خطية من «بايدن»

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد “تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين”، دون أن تكشف عن تفاصيل.

يُشار إلى أن هذه الرسالة هي أول رسالة معلنة لبايدن منذ وصوله إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.

يُذكر أن الرئيس الفلسطيني قطع الاتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أواخر العام 2017، بسبب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك.

وعادت الاتصالات الفلسطينية الأمريكية مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض ولكن لم يجر بينهما حتى الآن أي لقاء أو اتصال هاتفي.

وقبل أيام، أكد جو بايدن في مكالمة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، دعمه بلاده لحل الدولتين كأساس لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأعلنت الرئاسة الفلسطينية ترحيبها بتصريحاته هذه.