الرئيس المصري يتحدّث عن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

قتل 5 فلسطينيين، “جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة كانت تقلهم قرب حاجز نتساريم وسط قطاع غزة”.

في السياق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، “أنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية إلا بتحقيق العدل وإقامة الدولة الفلسطينية”.

وشدد الرئيس المصري، “على أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في عدم القبول بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي مسمى”.

وقال: “على الرغم من الأحداث المتلاحقة، التي يمر بها العالم ومنطقتنا، والمخاطر والتهديدات التي خلفت واقعا مضطربا، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومساعي مصر الدائمة، لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة، كفاعل رئيسى في هذه القضـية والتي أوضحت فيها مصر منذ بدايتها، موقفا ثابتا راسخا، بأنه لا حل لهذه القضية، إلا من خلال العمل على تحقيق العدل، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعدم القبول بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، تحت أى مسمى”.

وبحسب موقع اليوم السابع، أضاف: “لم يكن هذا الموقف ليتحقق، إلا بوعي الشعب المصري، واصطفافه حول القيادة السياسية، معبرا وبجلاء عن صدق النية وحب الوطن .. واسمحوا لي، أن أقدم تحية للشعب الفلسطيني الصامد فوق أرضه، مؤكدا أننا سنقدم لهم كل عمل من شأنه أن يساندهم فى معركة البقاء والمصير”.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، “ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 48.503 قتلى، و111.927 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023”.