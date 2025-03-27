الرسوم الجمركية وبيانات الخام الأمريكية.. كيف أثرت على أسعار «النفط الذهب»؟

استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، بعد ارتفاعها أمس “إثر بيانات أمريكية أظهرت انخفاض مخزونات الخام بوتيرة أعلى من المتوقع”.

وبحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ، “جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مايو المقبل، عند 69.62 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.04% عن سعر التسوية السابق، فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” للشهر نفسه عند 73.74 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.07% عن سعر الإغلاق السابق”.

وأضافت، “عند التسوية أمس ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.95% إلى 69.65 دولار للبرميل، وصعدت عقود “برنت” بنسبة 1% إلى 73.79 دولار للبرميل”.

ولفتت إلى أن هذا الارتفاع “جاء بعد بيانات أمريكية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، خلافا للتوقعات بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل”.

بدورها، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، “بعد أن فاقمت الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات التوتر التجاري العالمي وقبل الموعد النهائي المحدد في الثاني من أبريل لتطبيق الولايات المتحدة لرسوم جمركية مضادة”.

ووفق بلومبرغ، “صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% ليصل إلى 3033.20 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0535 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6% لتصل إلى 3039 دولارا”.

وأضافت الوكالة، “دفعت المخاوف بشأن سياسات “ترامب” الجمركية الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 3057.21 دولار في 20 مارس”.

وبحسب الصحيفة، “يتوقع أكاش دوشي، الرئيس العالمي لقطاع الذهب في “إس.بي.دي.آر إي.تي.إف استراتيجي”، أن يتجاوز الذهب مستوى 3100 دولارا في الربع الثاني وأن “السوق قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 8% و10% أخرى بحلول نهاية عام 2025 إذا استمرت الظروف المواتية الحالية للمعدن الأصفر في السوق الكلية والسوق الفورية”.

بدورها، رفعت “جولدمان ساكس”، أمس الأربعاء، “توقعاتها لسعر الذهب في نهاية عام 2025 من 3100 دولار إلى 3300 دولار للأونصة”، مشيرة إلى “تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة التي فاقت التوقعات واستمرار الطلب من البنوك المركزية”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، “تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% لتصل إلى 33.68 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3% ليصل إلى 971.6 دولار، وخسر البلاديوم 0.4% ليصل إلى 964.01 دولار”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، “عن رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءا من الأسبوع المقبل، مما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية”، وفقا لـ”رويترز”.