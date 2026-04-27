كشفت قناة فوكس نيوز أن منفذ حادث إطلاق النار في واشنطن، الذي وقع خلال وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب بيانًا قبل تنفيذ الهجوم، حدد فيه عددا من مسؤولي الإدارة الأمريكية كأهداف، معبرا عن معارضته لسياسات الرئيس.

ونقلت الصحفية في القناة جاكي هاينريك عبر منصة إكس أن مضمون البيان يشير بوضوح إلى استهداف مسؤولي الإدارة، مشيرة إلى أن حسابات المشتبه به على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت خطابات مناهضة لترامب ومواقف معادية للمسيحية.

وبحسب تقارير إعلامية، أطلق المشتبه به على نفسه في البيان اسم القاتل الفيدرالي الصديق، وحدد أهدافه بأنها مسؤولو الإدارة، باستثناء كاش باتيل، مع ترتيب الأولويات من الأعلى رتبة إلى الأدنى، وفق ما ورد في النص المنسوب إليه.

كما تضمنت المذكرة عبارات حادة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أشار إلى رفضه لسياساته، واصفًا إياه بعبارات وردت في البيان، فيما ذكر أنه وزع الوثيقة على أفراد عائلته قبل الحادث بنحو عشر دقائق.

وأفادت التقارير بأن شقيقه أطلع الشرطة في ولاية كونيتيكت على المذكرة قبل وقوع الهجوم، ما ساهم في بدء إجراءات التحقيق الأولية من قبل السلطات.

وأشارت هاينريك إلى أن المشتبه به شارك سابقا في احتجاجات معارضة لسياسات ترامب في كاليفورنيا، كما كان مرتبطا بمجموعة تعرف باسم ذا وايد أوويكس.

وتم التعرف على المنفذ باسم كول توماس ألين، البالغ من العمر 31 عاما، من مدينة تورانس في ولاية كاليفورنيا، حيث عمل مدرسا ومطور ألعاب فيديو، ويحمل مؤهلات أكاديمية في الهندسة الميكانيكية وعلوم الكمبيوتر من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

ووفق المعلومات المتداولة، اشترى المشتبه به أسلحة بشكل قانوني وكان يتدرب في ميادين الرماية، بينما تواصل السلطات الأمريكية تحقيقاتها في الحادث الذي وقع خلال عشاء نقابة مراسلي البيت الأبيض، والذي تم إحباطه بسرعة من قبل جهاز الخدمة السرية.

وخلال الحادث، أصيب أحد عناصر الخدمة السرية في الصدر، لكنه نجا بفضل ارتدائه سترة واقية من الرصاص، فيما من المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين المقبل.

الرصاص يكتب تاريخ الرئاسة الأمريكية.. قائمة الرؤساء الذين استهدفتهم محاولات الاغتيال

أعادت حادثة إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين إلى الواجهة تاريخا ممتدا من محاولات الاستهداف السياسي التي طالت رؤساء الولايات المتحدة عبر أكثر من قرن ونصف.

وتُعد الولايات المتحدة من أكثر الدول التي شهدت محاولات اغتيال استهدفت رؤساءها، حيث نجحت أربع عمليات فقط في إنهاء حياة رؤساء أثناء وجودهم في مناصبهم، بينما نجا آخرون من هجمات وُصفت بالخطيرة والوشيكة.

الرؤساء الذين تم اغتيالهم أثناء توليهم المنصب:

الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن، اغتيل عام 1865 بعد أن أطلق جون ويلكس بوث النار عليه داخل مسرح فورد في واشنطن، وذلك عقب انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية.

الرئيس الأمريكي جيمس غارفيلد، تعرض لإطلاق نار عام 1881 على يد تشارلز جيتو في محطة قطارات بواشنطن، وتوفي لاحقا متأثرا بتلوث جروحه بعد شهرين من الحادثة.

الرئيس الأمريكي ويليام ماكينلي، اغتيل عام 1901 بعد أن أطلق ليون تشولغوش النار عليه خلال زيارة لمعرض في مدينة بوفالو بولاية نيويورك.

الرئيس الأمريكي جون كينيدي، اغتيل عام 1963 برصاص لي هارفي أوزوالد أثناء مرور موكبه في مدينة دالاس بولاية تكساس، وتعد هذه الحادثة من أبرز عمليات الاغتيال في التاريخ الحديث.

رؤساء نجوا من محاولات اغتيال بارزة:

لم تقتصر التهديدات على الرؤساء الذين قتلوا، بل نجا عدد من الرؤساء من محاولات استهداف مباشرة.

الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون نجا عام 1835 من أول محاولة اغتيال لرئيس أمريكي بعد تعطل مسدسين كان يحملهما المهاجم ريتشارد لورانس.

الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت تعرض لإطلاق نار عام 1933 قبل تنصيبه بأسبوعين في ميامي من قبل جوزيبي زانغارا، وأصيب عمدة شيكاغو الذي كان بجانبه.

الرئيس الأمريكي هاري ترومان نجا عام 1950 من محاولة اقتحام لمقر إقامته في هجوم نفذه قوميون من بورتوريكو وتخلله تبادل لإطلاق النار مع الحرس.

الرئيس الأمريكي جيرالد فورد نجا عام 1975 من محاولتي اغتيال منفصلتين خلال ثلاثة أسابيع، نفذتهما امرأتان في حادثتين مختلفتين.

الرئيس الأمريكي رونالد ريغان تعرض عام 1981 لإطلاق نار خارج أحد الفنادق في واشنطن على يد جون هينكلي جونيور، وأصيب برصاصة في الصدر وتعافى بعد عملية جراحية.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما واجه عام 2011 حادثة إطلاق نار استهدفت البيت الأبيض أثناء غيابه، وتم لاحقا توقيف المنفذ.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض عام 2024 لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، حيث أصيب برصاصة في أذنه اليمنى.