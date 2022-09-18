الرقابة الإدارية تفتتح دورة الدبلومين «الإداري والقانوني» لفروع الجنوب

افتتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، الأحد، بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا في منطقة جنزور، مراسم البرنامج التدريبي للدبلومين (الرقابي والقانوني) لموظفي فروع المنطقة الجنوبية، بحضور مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة، ورئيسي وأعضاء لجنتي الإشراف على البرامج التدريبية بالهيئة والأكاديمية.

وألقى عارف التير عضو لجنة الإشراف كلمة بالنيابة عن د. رمضان المدني رئيس الأكاديمية، رحّب خلالها برئيس الهيئة، والحضور، مُثنيا على الدور الكبير الذي تقوم به رئاسة الهيئة من أجل تطوير (العقل المعرفي)، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي (الرقابي القانوني) يُعدّ الأول من نوعه من حيث إقامته على مستوى مناطق البلاد، على حد قوله.

كما قام التير بتقديم عرض مفصّل عن البرنامج المتضمن عدد 180 ساعة تدريبية تتواصل لمدة 3 أشهر، والعديد من المعلومات المهمّة لموظفي الهيئة في الجوانب الإدارية والقانونية، والمالية، والسلوكية الإدارية، التي يحتاجها موظف الهيئة للقيام بواجبه الرقابي بكفاءة واقتدار.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة المشرفة على البرنامج صلاح زويليمة بأن “المتدربين سيخضعون خلال هذه الدورة لتنمية مهارات (الإدارة والرقابة الإدارية، والاتصال والحوار والتفاوض الفعّال، وإدارة وتنظيم الوقت، وكتابة التقارير والمراسلات الإدارية والفنية)، إضافة لبعض الجوانب المالية، والتركيز على المجال التطبيقي والعملي بعد كل محور بواقع 70-80% من البرنامج الزمني للدورة”.

وفي ختام مراسم الافتتاح، قدم الشنطي توجيهاته للمتدربين بضرورة التقيد بالضوابط الإدارية التنظيمية الموضوعة من قبل لجنتي الإشراف؛ تحقيقا لأهداف البرنامج، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك.