شركة الزاوية تعزز حضورها بمؤتمر «الطاقات المتجددة»

سجلت شركة الزاوية لتكرير النفط حضوراً لافتاً في مؤتمر ومعرض الطاقات المتجددة والنفط والغاز، الذي استضافه فندق ريكسوس خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل 2026، في مشاركة تعكس توجهاتها الاستراتيجية نحو تطوير قطاع التكرير بالتوازي مع دعم مسارات الطاقة المستدامة.

واستندت المشاركة إلى حضور علمي نشط داخل أعمال المؤتمر، حيث قدمت الشركة عدداً من الأوراق البحثية المتخصصة التي تناولت محاور تتعلق بتحسين كفاءة عمليات التكرير باستخدام تقنيات حديثة تقلل الفاقد الطاقي، إضافة إلى طرح حلول مبتكرة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لحماية البيئة.

وأتاحت هذه الفعالية منصة لتبادل الخبرات مع خبراء ومختصين من داخل البلاد وخارجها، مع التركيز على استشراف مستقبل تكنولوجيا النفط والغاز، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً.

وفي المعرض المصاحب، عرضت الشركة عبر جناحها الخاص الإمكانيات التصنيعية لمصنع خلط وتعبئة الزيوت، حيث قدمت مجموعة متنوعة من زيوت المحركات والزيوت الصناعية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، في خطوة تؤكد قدرة المنتج الوطني على تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة وجودة عالية.

كما تحول جناح الشركة إلى نقطة تواصل مباشرة مع الزوار والمهتمين، حيث جرى التعريف بالمواصفات الفنية للمنتجات، إلى جانب استعراض الخطط التوسعية المستقبلية للمصنع.

وتندرج هذه المشاركة ضمن رؤية استراتيجية تتبناها شركة الزاوية لتكرير النفط، تستهدف مواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة، وتعزيز الشراكات التقنية، مع التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية، بما يعزز موقعها كأحد أبرز الفاعلين في قطاع الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.

يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً متسارعاً نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، في ظل تصاعد الاهتمام بالطاقة النظيفة، ما يدفع شركات النفط إلى تبني استراتيجيات توازن بين استدامة الموارد التقليدية وتطوير حلول صديقة للبيئة.