الزاوية.. وفاة شاب بـ«إطلاق نار» على الطريق الساحلي

أعلنت صفحة مدينة الزاوية، في خبر عاجل، وفاة الشاب محمد الزويك، بعد تعرضه لإطلاق رصاص على الطريق الساحلي، في حادثة أثارت حالة من الحزن في المنطقة.

وأوضحت الصفحة في منشورها أن الشاب انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر إصابته المباشرة نتيجة إطلاق النار، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث أو الجهة المسؤولة عنه حتى الآن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ الوفاة، معبرين عن حزنهم وتعازيهم لأسرة الفقيد، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له والصبر والسلوان لذويه.

هذا وتشهد بعض المدن الليبية بين حين وآخر حوادث عنف مسلح متفرقة، ما يثير مطالبات متجددة بتعزيز الأمن على الطرق العامة، خصوصاً الطرق الساحلية التي تشهد حركة مرورية كثيفة.