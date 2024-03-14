الزعيم الكوري الشمالي يكشف عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

كشفت كوريا الشمالية، عن دبابة قتالية جديدة، وصفتها بأنها “أقوى الدبابات في العالم”، وذلك بالتزامن مع تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وحسب وكالة أنباء يونهاب، قاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، دبابة جديدة بنفسه خلال “مباراة تدريبية” بين وحدات سلاح المدرعات في محاولة لتفقد القدرات القتالية الفعلية لوحدات المدرعات.

وحسب الوكالة، وصف كيم الدبابة الجديدة بأنها أقوى الدبابات في العالم، معربا عن رضاه عن قوتها الضاربة وقدرتها على المناورة.

وأعرب الزعيم الكوري، عن شعوره بالرضا الكبير عن حقيقة أن الدبابة القتالية الجديدة نجحت في إظهار قوة ضاربة ممتازة وقدرة على المناورة، وأظهرت أداء قتاليا مذهلا لأول مرة في مباراة قوات وحدات سلاح المدرعات.

وشدد على ضرورة تنظيم تدريبات مكثفة تحاكي حربا فعلية، وكذلك مباريات تدريبية، وحدد مهام ضرورية لاستكمال الاستعدادات للحرب.

هذا وتأتي زيارة كيم التفقدية لقدرات الدبابات القتالية في الوقت الذي تجري فيه سيئول وواشنطن تدريبات “فريدوم شيلد” السنوية لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، ومن المقرر أن تنتهي التدريبات في اليوم بعدما استمرت 11 يوما.

هذا ونددت بيونغ يانغ، بالتدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن، ووصفتها بأنها تدريبات على الغزو واستخدمتها كذريعة للاستفزازات.