الزواوي: لقاء مصراتة يُمثل طيف من أطياف المدينة ولا عودة لحكم العسكر

أكد أول رئيس للمجلس المحلي مصراتة إبان ثورة 17 فبراير المستشار خليفة الزواوي، أن للقاء الذي جمع بعض القيادات في المدينة يوم أمس الأول قد أُعطي أكثر من حجمه، وهو لقاء حضره طيف من أطياف المدينة وبعض القيادات السابقة فيها وهذا الطيف لا يمثل كل أطيافها، حسب وصفه.

وأضاف الزواوي في لقاء تلفزيوني عبر قناة “ليبيا الأحرار” أن ما يمثل خيار المدينة لا يتم إلا عن طريق صندوق الانتخابات أو الاستفتاء.

وتابع: “وأنا حضرت اللقاء ولم أتوافق مع كثير مما قيل فيه لأن انفراج الأزمة السياسية في ليبيا لا يمكن أن تتم إلا بالاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية حتى تخرج جميع هذه الأجسام المتصدرة للمشهد المتمثلة في مجلسي النواب والدولة والحكومات في الشرق والغرب.

وأشار الزواوي إلى أن الفساد منتشر في كل أنحاء ليبيا شرقا وغربا وأن حكومة الكيب من أفضل حكومة من بعد عام 2011.

واختتم الزواوي تصريحه بالقول بأنه لا عودة لحكم العسكر وحكم الفرد في ليبيا من جديد.