الساحل الغربي: لم نشارك في أي تحرك أمني بالزاوية

نفت المنطقة العسكرية الساحل الغربي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن مشاركتها أو مشاركة أي جهة تتبعها في العملية الأمنية التي أعلنت عنها مديرية أمن الزاوية، اليوم الجمعة 08 مايو 2026.

وأكدت المنطقة في بيان رسمي أنه لم يتم أي تواصل أو تنسيق مسبق معها بخصوص هذه العملية، مشددة على أن ما يُتداول في هذا الشأن لا يعكس الحقيقة.

وأوضحت أن مثل هذه العمليات الأمنية تتطلب مستوى عالٍ من التريث والتنظيم والتنسيق بين الجهات المختصة، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

كما شددت المنطقة العسكرية الساحل الغربي على أنها لا تنخرط في أي تحركات أو أعمال يمكن تفسيرها على أنها تصفية حسابات، مؤكدة أن موقفها ثابت في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون بما يخدم المصلحة العامة.

ودعت المنطقة جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الزج باسم المنطقة العسكرية الساحل الغربي في أي أحداث أو عمليات لم تكن طرفًا فيها.