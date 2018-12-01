«السترات الصفراء» يعودون للاحجاج مجددًا بالشانزيليزيه

وبدأت الصدامات السبت عندما قام مئات المحتجين الذين هتفوا باستقالة ماكرون بالتدفق نحو قوس النصر بالجادة حيث قام رجال الشرطة بتفريق الحشد مستخدمين الغاز المسيل للدموع عندما حاول المتظاهرون اقتحام واحدة من نقاط المراقبة.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه على المحتجين الذين حاولوا كسر الأطواق الأمنية في جادة الشانزليزيه.

هذا وقالت الشرطة إنها اعتقلت 60 شخصا وسط مخاوف من تسلل مجموعات تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار إلى حركة “السترات الصفراء”، كما حشدت السلطات الفرنسية آلافا من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس قبل ثالث مظاهرة ينظمها المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود.