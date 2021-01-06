«السراج» يأمل أن تُنهي المصالحة الخليجية التدخلات السلبية في ليبيا

رحبت ليبيا بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عُقِدت أمس الثلاثاء بمدينة العلا السعودية، التي نجحت في تصفية الأجواء وتعزيز التآخي بمنطقة الخليج وبما يعزز التضامن العربي.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وأعتبر فيه أن “إعلان العلا” خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأعرب السراج عن أمله في أن تقود هذه المخرجات إلى لم الشمل العربي وتسهم بفعالية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء جميع التدخلات السلبية، وتذليل العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.

وأكد البيان أهمية البناء على هذا الاتفاق، لترسيخ الالتزام الكامل بمبادئ الاحترام المتبادل وسيادة الدول ووحدتها الوطنية، وضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز التعاون الاستراتيجي البنّاء في كامل الوطن العربي، وإقامة شراكات بين الدول العربية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي التهنئة إلى قادة الدول الخليجية بهذا الإنجاز الهام والكبير، مثمنًًا جهود دولة الكويت الشقيقة لإنجاح هذا الاتفاق وللمملكة العربية السعودية رعايتها له، متمنيًا لجميع الدول العربية الاستقرار والازدهار.