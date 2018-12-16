السراج يؤكد على ضرورة تفعيل القانون الخاص برعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج السبت، ممثلين عن أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين.

وتم خلال اللقاء الذي حضره أيضًأ وكيل وزارة الصحة، مناقشة كافة المسائل التي تهم هذه الشريحة من المواطنين، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

هذا وخلُص الاجتماع إلى تشكيل لجنة بشأن تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2014 الخاص برعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، على أن تحرص اللجنة على مراجعة لائحة تنفيذ القانون والتأكيد على تفعيله.

من جانبه أبدى السراج استعداده للمتابعة وتذليل ما يعيق التنفيذ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمنح المزايا والحقوق التي يتضمنها القانون والتي تشمل الحقوق المعنوية والمادية كافة.