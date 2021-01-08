«السراج» يبحث في روما مستجدات الحوار وتشكيل الحكومة

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سيزور العاصمة الإيطالية روما اليوم الجمعة، لبحث المستجدات السياسية في ليبيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر من المجلس الرئاسي قوله، إن السراج يزور إيطاليا اليوم ليناقش موضوع تشكيل الحكومة الجديدة والحوار السياسي.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، بأنه من المنتظر أن يحل بالعاصمة الإيطالية روما، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في زيارة “غير معلنة” تستغرق يومين، بحسب ما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن مصادر.

وأضافت الوكالة أن رئيس المجلس الرئاسي زار روما في الأسابيع الأخيرة في “زيارة خاصة”، لكن الزيارة الحالية ستأخذ “الطابع الرسمي” .

يُشار إلى أن السراج زار روما في 22 أكتوبر الماضي، حيث استقبله رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بمقر رئاسة الحكومة بقصر كيجي.

وخلال اللقاء جدد السراج، وكونتي، التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لـ (مخرجات مؤتمر برلين التي تبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510، ومن خلال مسارات ثلاثة أمني، واقتصادي، وسياسي).