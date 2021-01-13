«السراج» يبحث مع مجموعة من النوّاب قضايا سياسية واقتصادية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي ومسارات حل الأزمة الليبية.

وتناول الاجتماع الصعوبات التي تواجه الحوار السياسي، وفي هذا الإطار أعرب المجتمعون عن ارتياحهم للاتفاق حول إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بموعد إجراءها في 24 ديسمبر 2021، والتزام كافة الأطراف بنتائجها.

وفي هذا السياق ناقش الاجتماع تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد وتهيئة الأجواء و البيئة الآمنة لإجراء هذه الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي بعد قرار توحيد سعر صرف الدينار الليبي وإجراءات معالجة الآثار المترتبة عليه.

كما تم تناول قضية تجميد إيرادات النفط وانعكاساته على عمل الحكومة ووضع الميزانية.

وتم التطرق أيضاً للاجتماع الذي عُقِد مؤخراً لمناقشة الشأن الاقتصادي والمالي وسُبل توحيد وترشيد الميزانية.

واتفق المجتمعون على تشكيل فريق يتولى مهام التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي.