السراج يتابع الأوضاع المعيشية لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على ضرورة الالتزام بمنح المزايا والحقوق لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2014، والتي تشمل الحقوق المعنوية والمادية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السراج أصدر خلال استقباله الثلاثاء لممثلين عن أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين، تعليماته بتذليل كافة المصاعب بملف الشهداء والجرحى والمفقودين.

كما أطلع السراج خلال اللقاء الذي عُقد بمقر المجلس في طرابلس، وبحضور وزير الدولة لشؤون الشهداء والجرحى، على الأوضاع المعيشية المتعلقة بهذه الأسر.