«السراج» يتباحث مع رئيسي النواب والأعلى للدولة حول سُبل معالجة التضخم

أرسل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، رسالة لرئيسي مجلس النواب المنعقد في طرابلس الصادق الكحيلي، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حول سُبل معالجة التضخم في بند المرتبات.

وقال السراج في الرسالة طالعتها «عين ليبيا»:

السيد/ رئيس مجلس النواب السيد/ رئيس المجلس الأعلى للدولة بعد التحية،،، لا يخفى على سيادتكم بأن إيجاد حل لأية مشكلة يرتكز على الإيمان بوجودها وتحديد أسبابها، وحيث أن تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أضحى من أكبر التحديات التي كانت سببًا في الفساد الإداري، الأمر الذي أفشل الحكومات المتعاقبة في تقديم أي مشروع إصلاحي لنظام المرتبات حيث كانت تلجأ بشكل دائم نحو منح الزيادات لاحتواء الضغوطات التي تُمارس عليها.

ونوهت الرسالة بأن المرتبات تستهلك نسبة كبيرة من موارد الدولة، وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب أهمها:

تضخم الكادر الوظيفي الإداري للدولة، وإهمال إعداد الملاكات الوظيفية وتسكينها بشكل صحيح.

انعدام الكفاءة وتدني مستوى المخرجات كمًا ونوعًا.

فقدان قيمة العمل الحكومي وانخفاض الإنتاجية.

انتشار ثقافة الأجر مقابل الوظيفة بدلاً من الأجر مقابل العمل والإنتاج.

تفاوت غير عادل في مستوى المرتبات بين الجهات والأفراد وعدم وجود معايير واضحة للتفرقة بين الوظائف.

إثقال كاهل الميزانية العامة ببند المرتبات والذي يحد بشكل كبير من توجيه الموارد لمشاريع التنمية.

وأشار السراج إلى أنه لمعالجة كل هذه الأسباب فإن حكومة الوطني قد بدأت اتخاذ الخطوات العملية لتوحيد جدول المرتبات لكل العاملين في القطاع العام للدولة الليبية تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، مما يتطلب تعاون كل المؤسسات السيادية خلال العام المالي 2020.

واختتم رئيس المجلس الرئاسي رسالته بالقول: