«السراج» يستعرض رفقة رئيس مجلس الدولة الأوضاع في مدينة مسلاتة

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا السبت، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رفقة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعضو المجلس رجب رمضان، مع وفد من مدينة مسلاتة يضم حكماء وأعيان المدينة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع بحث أوضاع المدينة في ظل الظروف الراهنة.

وتقدم السراج بالتعازي للوفد وأهالي مسلاتة وأسر ضحايا القصف على الأحياء السكنية بمدينة مسلاتة مساء أمس، الذي قامت به قوات حفتر.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أن هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية لن تمر دون رد شديد في ساحات المعركة، حسب وصفه.

يأتي ذلك في حين اجتمع السراج في وقت سابق، قبل هذا اللقاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث تناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي، والأوضاع الميدانية على جبهات القتال.