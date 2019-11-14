«السراج» يُناقش موضوع صيانة وحدات الإنتاج بعدد من محطات الكهرباء

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، ناقش موضوع صيانة وحدات الإنتاج بعدد من محطات الكهرباء واجراء عمرات لها، ومن بينها محطة الخمس، إضافة لتوفير احتياجات محطة جنوب طرابلس التي تعرضت لأضرار ناجمة عن الاعتداء على العاصمة.

وحث السراج على سرعة الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة لوحدات التوليد المتوقفة وتذليل العقبات التي تواجها.