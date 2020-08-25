«السراج» يُوعز بفتح ملفات إهدار المال العام

أوعز رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بفتح جميع ملفات الفساد المتعلقة بإهدار المال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة رئيس المجلس الرئاسي لتوصيات الاجتماع الذي عُقد في 8 أغسطس الجاري بين الأجهزة الرقابية والمحاسبية والسلطة التنفيذية.



وبحث الاجتماع الخطوات التي اتُخِذت بشأن وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وفقاً للاتفاقية المبرمة بين كل من هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.



وجدد السراج التأكيد على ضرورة فتح جميع ملفات الفساد المتعلقة بإهدار المال العام.

كما أشار إلى أن قرار تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة هو خطوة ضمن خطوات لضمان الشفافية ومحاربة الفساد، وفق قوله.



هذا ووجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، كلمة مساء الاثنين، حول القضايا التي تهم المواطن الليبي محلياً ودولياً.

ورفض رئيس المجلس الرئاسي، الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في العاصمة طرابلس أمس الأحد. وحذر في الوقت نفسه ممن سماهم “المهندسين” الذين يهدفون إلى إثارة الفتن. وقال السراج، إن التظاهر أمر مشروع وأن التعبير السلمي عن الرأي مكفول في ظل الدولة المدنية. كما أكد على حق الليبيين في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن من واجبهم في الحكومة “الاستجابة للمطالب وحماية المتظاهرين”. ونبه رئيس المجلس الرئاسي بأن حكومة الوفاق لن تتهاون مع من يحاول تخريب الممتلكات العامة والخاصة. وأوضح السراج أن الأزمات الموجودة لها تراكمات متعددة وليس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من كان سببا أساسيا فيها، وفق قوله. هذا ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأنه لن يسمح بإسقاط الشرعية في طرابلس حتى لا تدخل البلاد في فراغ سياسي لا يحمد عقباه، حسب وصفه. وأكد أن الخيار الأنسب هو الانتخابات وهو ما تم التعبير عنه في بيانات سابقة مشيرا إلى أن هناك أطرافا لا تريد إجراء الانتخابات. وأبدى السراج استعداده لتنفيذ أي خيار يتم التوصل إليه عبر اتفاق سياسي مع جميع الأطراف والجهات المعنية سواء باختيار أو تعديل مجلس رئاسي جديد.