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عربي ودولي

السعودية.. إصابة 3 عناصر شرطة في إطلاق نار بالمدينة المنورة

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 فبراير 2020 - 20:46
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عربي ودولي
مطلق النار فر من مكان الحادث وتحصن بمنزله. [سوشيال ميديا]

أفادت السلطات السعودية، الجمعة، بإصابة 3 رجال أمن في تبادل لإطلاق النار مع أحد المواطنين في المدينة المنورة.

وأوضح بيان للأمن العام السعودي، أن أحد المواطنين في منطقة طيبة بالمدينة المنورة، أطلق النار على سيارة، ثم دهس قائدها أثناء خروجه من السيارة.

وأشار البيان إلى أن مطلق النار قد فر من مكان الحادث وتحصن بمنزله، وأطلق النار على رجال الأمن السعودي، قبل أن يداهموا المنزل، مما أسفر عن إصابة 3 من الشرطة السعودية.

وتحقق السلطات مع مطلق النار البالغ من العمر 40 عاماً، لمعرفة دوافعه لارتكاب الحادث.

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هذا ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، أظهرت لحظة تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن في المدينة المنورة.

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