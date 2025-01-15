السعودية.. إعدام مواطن أردني بتهم «تهريب المخدرات»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، “تنفيذ حكم القتل “إعدام”، بحق أردني الجنسية في منطقة الجوف، بتهمة تهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة السعودية”.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، “أن المدعو “سلمان ادغيم عايد المساعيد”، أقدم على تهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن ثبوت ارتكابه للجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، حيث صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه، ثم تأييده من المحكمة العليا، ليصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.

وبحسب صحيفة “سبق”، أضاف البيان: “تم تنفيذ حكم القتل بحق سلمان ادغيم عايد المساعيد -أردني الجنسية- اليوم الأربعاء بمنطقة الجوف”.