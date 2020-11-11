السعودية.. بيان حول هجوم جدة

أعلنت منطقة مكة في بيان اليوم الأربعاء، إصابة شخصين في هجوم جدة أحدهما موظف بالقنصلية اليونانية والآخر فرد أمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم إمارة مكة سلطان الدوسري، إن “الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين”.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت أن هجوما وقع في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وأشارت “رويترز” إلى أن الخارجية الفرنسية دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقالت: “تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم، وتحديد الجناة وملاحقتهم”.

كما أشارت “رويترز” وفقا لبيان اطلعت عليه، إلى أن “القنصلية الفرنسية تدعو السكان والزوار في السعودية إلى توخي أقصى درجات الحذر في أعقاب الهجوم في جدة”.

وأفادت وكالة “فرانس برس” وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية، بأن هجوما بعبوة ناسفة وقع في مقبرة لغير المسلمين في جدة بغرب السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

المتحدث الرسمي لـ #إمارة_مكة

سلطان الدوسري:

باشرت الجهات الأمنية صباح اليوم حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة #جدة نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين pic.twitter.com/yOEVfjkpDy — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 11, 2020