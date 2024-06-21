السعودية تبدأ إصدار تأشيرات العمرة واستقبال المعتمرين

بعد انتهاء موسم الحج، بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية أمس الخميس، “استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم، بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن؛ مكرسة جهودها لتسهيل قدوم المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات لهم لتأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة”.

وتستقبل وزارة الحج سنويًا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة؛ مع تسخير خبراتها وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت في مايو الماضي، “عن إيقاف إصدار تأشيرة العمرة عبر تطبيق “نسك” حتى انتهاء موسم الحج”.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، “عن متابعتها بدء انطلاق أولى رحلات طيران عودة حجاج السياحة إلى أرض الوطن من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج”.