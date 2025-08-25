السعودية تتصدر الابتكار المالي.. إصدار «أوراق مالية» مدعومة بالرهن العقاري لأول مرة

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية ضمن برنامج التوريق المحلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز سوق التمويل العقاري في المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضحت الشركة أن الإصدار تم وفق أطر تنظيمية وضوابط محكمة، ما يعكس نضج البيئة الاستثمارية السعودية وثقة المستثمرين بالقطاع المالي، ويسهم في توسيع أدوات الاستثمار المالي في المملكة.

وقال وزير الشؤون البلدية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة، ماجد الحقيل: “إن العملية تمثل خطوة استراتيجية ضمن مستهدفات رؤية 2030، من خلال ابتكار أدوات تمويلية جديدة ترفع نسبة تملك المساكن وتمكّن الأسر السعودية من الحصول على سكن ملائم”.

بدوره، وصف الرئيس التنفيذي للشركة، مجيد العبد الجبار، الإصدار بأنه “قفزة نوعية لتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري”، مشيداً بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي والإسكان وصندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت الشركة أن التوريق سيمكن المستثمرين من الدخول في أصول ذات جودة ائتمانية عالية وآجال استحقاق متوسطة، كما يمنح الجهات التمويلية مرونة أكبر في إدارة رأس المال والمخاطر، وتعد هذه العملية أولى الخطوات لجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى أدوات مالية مبتكرة داخل السوق السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

وتعد عملية التوريق من العمليات المالية التي يتم فيها تحويل مجموعة من الأصول غير السائلة، مثل القروض أو المستحقات، إلى أوراق مالية قابلة للتداول، مما يتيح للمؤسسات المالية أو الشركات جمع السيولة النقدية من خلال بيع هذه الأوراق للمستثمرين، وفي هذه العملية، يتم تجميع الأصول في محفظة أو صندوق، ثم إصدار أوراق مالية مدعومة بتلك الأصول، وتعرف غالباً بـ “الأوراق المالية المدعومة بالأصول” أو “الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري” في حالة الرهون العقارية.