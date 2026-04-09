السعودية تحدد شرطاً أساسياً لدخول «مكة والمشاعر المقدسة»

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن بطاقة “نُسك” أصبحت الوثيقة الرسمية والإلزامية لكل حاج، مؤكدة ضرورة حملها طوال فترة أداء المناسك.

وأشارت الوزارة إلى أن البطاقة تمثل المفتاح الرئيسي لدخول مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، إضافة إلى دورها التنظيمي الذي يسهم في تسهيل استفادة الحجاج من جميع الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.

وقالت الوزارة إن البطاقة تُعد أداة محورية لإدارة الحشود وتنظيم حركة ضيوف الرحمن، حيث تتيح التحقق من بيانات الحجاج ومتابعة تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة بسلاسة، بما يعزز انسيابية الحركة ويقلل من الازدحام، وفق خطط تشغيلية دقيقة لتأمين تجربة حج آمنة ومنظمة.

وأوضحت الوزارة أن الحجاج يمكنهم استلام البطاقة عبر شركات الخدمة المعتمدة، مع توفير نسخة رقمية عبر تطبيقي “نُسك” و”توكلنا”، ما يمنح الحاج الوصول الفوري إلى بياناته والاستفادة من الخدمات المرتبطة بالحج في أي وقت.

وشددت الوزارة على أهمية مراجعة شركة الخدمة فورًا في حال عدم استلام البطاقة، لتجنب أي معوقات أثناء أداء المناسك.

كما أكدت الوزارة جاهزية مركز العناية بضيوف الرحمن لتلقي الاستفسارات والملاحظات عبر قنوات اتصال داخل المملكة وخارجها، ضمن جهودها لتعزيز جودة الخدمات وضمان تجربة حج متكاملة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتطوير منظومة الحج وفق أعلى المعايير التنظيمية والتقنية، حيث أصبحت بطاقة “نُسك” الركيزة الأساسية لضمان تنظيم دخول الحجاج ومتابعة تنقلاتهم داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

كما تمثل البطاقة جزءًا من التحول الرقمي الذي تبنته الوزارة، عبر دمج الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات الحجاج، من تسهيل التحقق من الهوية، إلى تقديم الخدمات المختلفة دون الحاجة إلى الانتظار أو التعقيدات الورقية، ما يعكس حرص المملكة على تقديم تجربة حج آمنة، ميسّرة، وذات كفاءة عالية.