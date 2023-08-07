السعودية تستضيف اجتماعاً دولياً حول الأزمة الأوكرانية

عُقدِ في مدينة جدة السعودية اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، حول الأزمة الأوكرانية.

وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، بأنه جرى الاتفاق في ختام الاجتماع على “أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام”.

كما أعرب المشاركون في الاجتماع عن “أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع”.

وتواصلت يوم الأحد، المحادثات حول الحرب الروسية الأوكرانية التي استضافتها مدينة جدة السعودية يومي 5 و 6 أغسطس الجاري.

يُشار إلى أن هذه المحادثات هي الثانية في سلسلة لقاءات ينظمها أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، حيث جرت المحادثات الأولى خلال وقت سابق من هذا العام في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.