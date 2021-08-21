السعودية تستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج

وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، أولى طلائع المعتمرين القادمين من الخارج، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أنه “جرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا، ضمن ضوابط وشروط أبرزها تلقي المعتمر للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأنه سيجري استقبال المعتمرين بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريًّا.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن إصدار التصاريح للراغبين في أداء العمرة سيجري من خلال تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”، مع تبني “منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة”.

وقال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان مشاط التحصين ضد فيروس كورونا: “سيكون شرطًا أساسيًّا لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي”.

وأوضح أنه سيتم التأكد من هذا الشرط “وفق ما يظهره تطبيق «توكلنا» لفئات التحصين الثلاث (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فايروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) لجميع الفئات العمرية المحصنة لمعتمري الداخل.

أما فيما يتعلق بالمعتمرين القادمين من خارج المملكة، فقال مشاط انه “يجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب أداء المناسك مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة”.

وبيّن أنه سيتم التأكد من هذا الشرط “وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين الثلاث (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فايروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) لجميع الفئات العمرية المحصنة لمعتمري الداخل.

أما بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة، فقال مشاط إنه “يجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب أداء المناسك مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة”.