السعودية.. تسجيل رقما قياسيا في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، تسجيل الشركة السعودية لشراء الطاقة أرقاما قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

وقال خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، المنعقد في اليابان: “يسرني أن أعلن أن مشروع الغاط قد حقق رقما قياسيا عالميا جديدا في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، حيث بلغت التكلفة 1.56558 سنتا أمريكيا لكل كيلوواط ساعة، ما يعادل 5.87094 هللات لكل كيلوواط ساعة، كما حقق مشروع وعد الشمال ثاني أفضل رقم قياسي عالمي في هذا المجال، بتكلفة 1.70187 سنتا أمريكيا لكل كيلوواط ساعة، ما يعادل 6.38201 هللات لكل كيلوواط ساعة”.

وأضاف وزير الطاقة: “إن الطاقة المنتجة سنويا من كلا المشروعين ستكفي لاستهلاك 257000 وحدة سكنية، ما يدل على النجاح الكبير لهذه المشاريع في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة”.

وأشار إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الرامية إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف أرجاء المملكة، للإسهام في إزاحة الوقود السائل، المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من المزيج بحلول عام 2030.

ووقعت السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) اليوم مع تحالف بقيادة شركة “ماروبيني” اليابانية اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 600 ميغاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 500 ميغاواط.