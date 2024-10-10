السعودية تسعى للاستحواذ على حصة بمنجم في باكستان

أبدت شركة “منارة المعادن للاستثمار” السعودية عزمها على إبرام اتفاق، لشراء حصة أقلية تمتلكها الحكومة الباكستانية في مشروع” ريكو ديك” لاستخراج النحاس والذهب تسيطر عليه شركة “باريك غولد” (Barrick Gold).

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أمام مؤتمر اقتصادي في إسلام أباد لوكالة بلومبرغ، “من المتوقع أن تستثمر شركة “منارة المعادن للاستثمار”، ما لا يقل عن مليار دولار في مشروع التعدين الواقع في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

هذا وفي أبريل الماضي، قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب خلال مقابلة مع “بلومبرغ” إن المملكة العربية السعودية مهتمة بالاستثمار في قطاعات متعددة بما في ذلك المعادن والتعدين.

ومن المقرر أن يبدأ مشروع “ريكو ديك”، في منطقة بلوشستان المتاخمة لأفغانستان وإيران، الإنتاج في عام 2028. تمتلك “باريك” 50% من المشروع، وتبلغ حصة الحكومة الفيدرالية الباكستانية 25%، وتمتلك حكومة إقليم بلوشستان الحصة المتبقية.

وقال مارك بريستو، الرئيس التنفيذي لشركة “باريك”، في مقابلة مع “بلومبرغ” خلال نوفمبر 2023، إن السعودية تجري محادثات مع باكستان لشراء جزء من حصة الحكومة في “ريكو ديك”. أوضح بريستو أن ثاني أكبر منتج للذهب في العالم سيدعم أي قرار تتخذه الحكومة مع السعودية، في حين أن “باريك” لن تقلص حصتها في المشروع.

وأكدت باكستان والمملكة العربية السعودية خلال أبريل، التزامهما بتسريع الموجة الأولى من حزمة استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة حينذاك.