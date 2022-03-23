السعودية تسمح بعودة الاعتكاف في الحرمين الشرفين

قررت السلطات السعودية، عودة الاعتكاف للحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المُبارك، بعد منع عامين بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن “الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أعلنت عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “سيتاح الاعتكاف بالحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اقتداء بسنة النبي ﷺ”.

كما سيتاح استخراج التصاريح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة قريباً.

يأتي ذلك في حين، سمحت السلطات السعودية، لغير المحصنين ضد فيروس كورونا، أو الذين لم يستكملوا التحصين، بأداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأفادت صحيفة “عكاظ” السعودية، بأنه بات بإمكان غير المحصنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد “كوفيد-19” أو الذين لم يستكملوا التحصين، أداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لجميع ضيوف الرحمن.

وأضافت: “سيسمح لضيوف الرحمن بأداء العمرة وأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم إصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفايروس”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام التي اعتمدتها الرئاسة مع بداية جائحة فايروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن ذلك يأتي بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الجائحة وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامات.