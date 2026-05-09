السعودية تشدد العقوبات على «مخالفات الحج»

شددت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة بالتعليمات المنظمة لأداء فريضة الحج، محذرة من أن مخالفة الأنظمة قد تؤدي إلى عقوبات صارمة تصل إلى الترحيل ومنع الدخول لسنوات طويلة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي اليوم السبت أن “الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء الفريضة”، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات المعمول بها خلال موسم حج هذا العام 1447 هـ، والتعاون مع الجهات المختصة لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مع المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات.

وأشار البيان إلى أن المملكة ستفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال في حالات محددة تتعلق بمخالفة أنظمة الحج، في إطار جهود الوزارة لضمان تنظيم الموسم وتوفير بيئة آمنة لجميع الحجاج.

وتشمل أبرز الحالات التي تستوجب تطبيق الغرامة وترحيل المقيمين إلى بلدانهم، مع المنع من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما يلي:

مخالفة تأشيرات الحج، أو إيواء حاملي تأشيرات الزيارة في أي مسكن، أو التستر عليهم، أو تقديم المساعدة لهم للبقاء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة.

تقديم طلب إصدار “تأشيرة زيارة” لشخص يخطط لأداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي.

نقل أشخاص يحملون تأشيرات زيارة إلى مكة أو المشاعر المقدسة دون تصريح حج نظامي.

وتؤكد المملكة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم موسم الحج بكفاءة، وضمان سلامة الحجاج، ومنع أي استغلال للتأشيرات أو التسهيلات الرسمية لأغراض غير مشروعة، مع الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الضيوف والمقيمين.