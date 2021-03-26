السعودية تضع عدة شروط وضوابط لحج هذا العام

أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، مجموعة ضوابط لحج هذا العام تضمنها التعميم الموجه لجميع القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة بالتأكيد على اشتراط تحصين العاملين في القطاع كافة عبر أخذ لقاحات فيروس كورونا المُستجد “كوفيد_19″، ابتداءً من 1 رمضان 1442هـ المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الجمعة، أن الوزارة أشارت إلى أنه في حال عدم التحصين فإنه يشترط إثبات عمل فحص مخبري (PCR) سلبي النتيجة للعاملين في قطاع الحج والعمرة من غير المحصنين كل 7 أيام على نفقة المنشأة.

وتلزم الضوابط ارتداء الكمامة لجميع الحجاج العاملين في جميع الأوقات.

وتضمنت الضوابط وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحجة، واستثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج، واقتصار الفئات العمرية بين 18 إلى 60 عاما، والتنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأكدت الضوابط ضرورة التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلي مجموعات ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج.

وأفادت الوزارة أن تلك الخطوة جاءت من منطلق حرص حكومة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على النفس البشرية، وتماشيًا مع الإجراءات الصحية الوقائية وسعيًا لعودة الحياة إلى طبيعتها، بحسب الوزارة.