السعودية تطلق أول مصنع لـ«الإسعاف الطائر» في الشرق الأوسط

أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء عن احتضان أول مصنع للإسعاف الطائر في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة نوعية لتعزيز قطاع النقل الطبي السريع، ضمن اتفاقية بين شركة “الراية للنظم الأمنية” السعودية وشركة “أفيلوس” الألمانية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “الراية”، فراس فواز الحضراوي، أن المشروع بدأ باستثمارات مبدئية قدرها 50 مليون ريال، على أن ترتفع الاستثمارات إلى مليار ريال مع اكتمال جميع خطوط الإنتاج.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج أول إسعاف طائر محلي في منتصف عام 2027، مع توفير 150 وظيفة للشباب السعودي في المرحلة الأولى، لترتفع إلى 600 وظيفة بحلول منتصف العام نفسه، مما يعكس اهتمام المملكة بخلق فرص عمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

ويتميز الإسعاف الطائر بقدرات متقدمة، حيث يمكنه نقل المصاب بوزن يصل إلى 170 كيلوغرامًا، ويعمل بنظام ذكاء اصطناعي يربط المصاب مباشرة بمركز العلاج، ويراقب وظائفه الحيوية، ويقدّم دعمًا فوريًا مثل المحاليل المغذية، إضافة إلى نقل المعدات الطبية اللازمة.

يأتي المشروع تماشيًا مع توجهات المملكة في تطوير حلول طبية مبتكرة وسريعة الاستجابة، ويعد خطوة رائدة في الشرق الأوسط لمواكبة التطورات العالمية في مجال الإسعاف الطائر والتنقل الطبي الطارئ، مع تعزيز الكفاءات المحلية في قطاع التكنولوجيا الحيوية والنقل الطبي المتقدم.